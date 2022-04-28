ЦИК России предложила Ил Тумэн кандидатуру для назначения членом ЦИК РС (Я)

27 апреля т.г. на очередном заседании ЦИК России рассмотрел вопрос о кандидатуре, предлагаемой Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) для назначения членом Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса.

В связи с истечением в августе т.г. срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) и в соответствии с пунктами 5 и 9 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановила предложить Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) назначить членом Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса Конакову Ирину Николаевну, 1972 года рождения, образование высшее, заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Напомним, что на XXXVI (внеочередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 18 апреля 2022 года было принято постановление «О формировании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)», в котором в связи с предстоящим в августе т.г. истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии РС (Я), в соответствии со статьей 7 Закона РС (Я) «О Центральной избирательной комиссии РС (Я)», было объявлено о формировании половины нового созыва Центральной избирательной комиссии РС (Я) от Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

В соответствии с законодательством, Комиссия формируется в составе 14 членов Комиссии с правом решающего голоса. Половина Комиссии назначается Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), другая половина — Главой Республики Саха (Якутия). Формирование Комиссии указанными органами осуществляется исключительно на паритетных началах на основе предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), представительных органов местного самоуправления, Комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Ирина Конакова является членом Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с правом решающего голоса с 2008 года. До назначения в Центризбирком республики работала в органах государственного финансового контроля.