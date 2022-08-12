Что делать при встрече с дикими животными?

Служба спасения Республики Саха (Якутия) рекомендует жителям соблюдать некоторые правила при встрече с дикими животными, которые в поисках пищи зачастую выходят к автомобильным трассам, населенным пунктам.

Чтобы снизить вероятность встречи со зверем, нужно перемещаться по открытым местам, держаться проторенных дорог; не оставлять продукты в доступных местах в лагере, по возможности, держать не обученных собак на привязи: они могут привести хищника к вам.

Диких животных привлекают места открытых свалок, наличие падали. Поэтому, если видите скопление ворон, лучше изменить свой маршрут. Также это может быть признаком места, где хищник спрятал свою добычу, и может находиться неподалеку.

Музыка, громкий разговор и другие посторонние звуки предупредят случайную встречу с обитателями леса. Учуяв присутствие человека, животное, имея пространство и время для отступления, как правило, уходит.

При встрече с дикими животными рекомендуется ни в коем случае не убегать, а постараться создать иллюзию вашего большого роста (к примеру, высоко вскинув руки, с накинутой курткой) или поднять вещи над головой, попытаться отпугнуть его криком, уверенным голосом, отступать – медленно, не поворачиваясь к зверю спиной.

Опасна встреча с медвежатами. Даже если они одни, не приближайтесь к ним – медведица находится неподалеку и может напасть на вас.

Встретив диких животных на автомобильной трассе, не останавливайтесь и ни в коем случае не подкармливайте их, помните, что животные могут быть больны бешенством.

Единый телефон вызова экстренных служб «112».