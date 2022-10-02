Бурятские шаманы будут усиленно молиться, чтобы помочь российским солдатам

Бурятские шаманы будут усиленно молиться богу Дархан Тэнгэри, чтобы он даровал силы российским солдатам. Жители республики также попросят духов, чтобы они помогли участникам спецоперации поскорее вернуться домой.

Совет шаманов республики Бурятия обратился к коллегам из других регионов России с предложением провести совместный обряд «для единения и поднятия духа наших народов». Ритуал проведут утром 9 октября на берегу озера Байкал. А остальных просят камлать на местах, ведь чем больше людей, тем больше сила молитвы. К кому будут взывать? И как это обычно выглядит?

Остров Ольхон — одно из самых красивых мест Байкала. Живописные скалы, песчаные дюны и кристально чистая вода — где как не здесь надо любоваться природой и отдыхать от суеты? А еще его очень любят шаманы. Об этом напоминает буквально все: и остатки кострищ, и украшенные пестрыми лентами ритуальные столбы — сэргэ.

Как сообщает представительница религиозной организации «Боо-дархан» Ирина Базарова, обряд в защиту воинов совершат ровно в восемь утра по московскому времени. Участников много. И не только из Бурятии.

«Будем мы, местные. Будут иркутские, — рассказывает Ирина Daily Storm. — Возможно, тувинские, якутские и хакасские шаманы, которых мы тоже пригласили к нам присоединиться. Цель ритуала — прокамлать на подавление негатива, обрушившегося на Россию из-за границы, и попросить, чтобы все бойцы вернулись невредимыми».

У кого будут просить? У духов. Так как ситуация не из простых, объясняет шаманка, они обратятся сразу ко всему пантеону божеств, включая покровителя мужчин, небесного кузнеца Дархан Тэнгэри. Люди облачатся в специальные одежды. Разведут костры. Возьмут бубны. И — начнут таинство…

Подобные обряды проводились и раньше, говорит она. Но этот будет особенным. Ну не должны жители Донбасса гибнуть ни за что! А участники спецоперации — возвращаться домой «грузом двести», как это уже случалось с их ребятами.

«А наши буряты — они всегда на передовой!» — переживает женщина.

Напомним, что похожий обряд недавно прошел в Гуннском городище Иволгинского района. Это в 15 километрах от Улан-Удэ. Молебен назывался «За Отчизну» и объединил около 50 шаманов, сообщает издание «Байкал-Daily».

«Бyдeм мoлитьcя, пoклoнятьcя, пpocить выcшиe cилы о блaгocклoннocти кo вceм нaм, — рассказал пpeдceдaтeль мecтнoй peлигиoзнoй opгaнизaции шaмaнoв «Дapxaн» Владимир Тулонов. — О защите солдат и офицеров, кoтopыe выпoлняют cвoй дoлг. Tepпeния им, мyжecтвa и, caмoe глaвнoe, cтoйкocти и eдинcтвa дyxa».

Там же, в Бурятии, шьют обереги для бойцов — маленькие мешочки с частицами Бурхан Баабайн зай. В Тункинском районе верят: это божество является покровителем воинов и защищает от иноземцев.

«Наши отцы и деды брали их с собой еще в Великую Отечественную, — пишут местные жители. — И все возвратились!»

Источник: dailystorm.ru