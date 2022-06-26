Большие гастроли: Снежный Петербург в жарком Якутске

24 и 25 июня в рамках федеральной программы «Больших гастролей» и Дней Александринского театра в Якутске на сцене Саха театра им. П.А. Ойунского показан спектакль художественного руководителя Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина «Женитьба» по пьесе Гоголя.

В афише к гастрольному спектаклю читаем: «Сценическая жизнь комедии Н.В. Гоголя «Женитьба» началась <именно> на Александринской сцене 180 лет назад – 9 декабря 1842 года. И с этого времени эта пьеса традиционно украшала афишу Александринского театра. К «Женитьбе» обратился и Валерий Фокин. В этом спектакле он раскрывает острый конфликт, стремящегося сохранить свой личностный мир героя с приобретающей абсурдный, почти балаганный облик, действительностью. Действительностью, провоцирующей выделывать самые невероятные трюки и участвовать в нелепых, словно навязанных нечистой силой аттракционах»…

Спектакль-метафора оказался не так прост, как показалось некоторым якутским зрителям, покинувшим спектакль во время антракта. Не знаем, что повлияло на их шаг «из театра», но действительно, первая часть как будто ничего не предвосхищала, и вместе с тем, интригующие мысли оставили излишне полный зал с дополнительными стульями на своих местах. Якутский зритель не купился, и это не был жест вежливости, это было желание лично разобраться в авторском замысле-допущении и попытке все же разгадать «тайну» реального зимнего катка, по которому скользили персонажи-фигуристы на сцене Саха театра!

А это допущение было. И сделано режиссером оно выпуклым «колесным» образом и обозначено сценографическим решением стены квартиры Ивана Кузьмича Подкалесина, связь с миром из которой у него происходит не через дверь, а всегда через окно, ставшее «спасительным» решением в последний момент отказаться от женитьбы, оставшись в своем идеальном мире: «На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего — всё кончено, всё сделано». И он прыгает из окна, вызывая ехидное замечание обиженной конкурентом в роли Кочкарева свахи, Фёклы Ивановны: «Ещё если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно — уж тут, просто моё почтение!»

Вогнутость другого мира, в котором «жених» Подкалесин робок и сомнителен, превратился в зимний петербургский мистический каток, ставший метафорой сословного разделения: кто-то на коньках, а кто-то в валенках; жизненного кредо женихов, умеющих в этой жизни кататься каждый по-своему, где-то чинно с портфельчиком, где-то с «французской» жеманностью пируэтов на льду, а где-то вообще на колесиках инвалидной тележки. Сам Подкалесин едва ли скользил, скорее, перебирал по катку действительности, в отличие от раскатанного катокера-Кочкарева.

Почерк режиссера оказался многомерным. «Между строк», уже потом, после спектакля нагонялись мысли и оттенки, рефлексия над которыми приходит не сразу. Как будто тривиальный комедийный сюжет, еще и 200-летней давности, но он служит хорошим поводом разобраться как в личном, утонувшем в психологии условности буржуазно-сословного общества, так и идеолого-духовном состоянии российского непреходящего.

Спектакль освежил театральное чутье якутского зрителя, вырвав в конце овации зала, остудив якутское лето петербургской прохладой. Видео и фотозарисовки со спектакля смотрите ниже на нашем ютьюб-канале.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

В роли Подколесина – народный артист России Игорь Волков, в роли Кочкарева – Иван Ефремов, в роли Агафьи Тихоновны –Василиса Алексеева.

АРИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА, Тётка — заслуженная артистка России СВЕТЛАНА ШЕЙЧЕНКО

ФЕКЛА ИВАНОВНА, сваха — заслуженная артистка России МАРИЯ КУЗНЕЦОВА

ЯИЧНИЦА, Экзекутор — СТЕПАН БАЛАКШИН

АНУЧКИН, отставной офицер — ВИКТОР ШУРАЛЁВ

ЖЕВАКИН, Моряк — НИКИТА БАРСУКОВ

ПАНТЕЛЕЕВ, чиновник — ДАРЬЯ КЛИМЕНКО

Дуняшка, девочка в доме — ЮЛИЯ СОКОЛОВА

СТАРИКОВ, гостинодворец народный артист России — ВЛАДИМИР Лисецкий

ПАРЕНЬ С ГОСТИНОГО ДВОРА — ЕФИМ РОДНЕВ

СТЕПАН, слуга Подколесина — НИКОЛАЙ БЕЛИН

Сценография и костюмы — заслуженный художник России Александр Боровский

Музыка — Леонид Десятников

Муз. рук. спектакля, ассистент режиссера – засл. артист России Иван Благодёр

Художник по свету — засл. работник культуры России Дамир Исмагилов

Пластика — Алексей Мирошниченко

Помощник режиссера засл. раб. культуры России — Людмила Филиппова, Екатерина Щербатюк

Приятного просмотра!