ART – сентябрь ко дню знаний

1, 2, 3 и 4 сентября 2022 года в рамках III Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» Национальный художественный музей РС (Я) приглашает стать участниками праздничной программы «ART – Сентябрь», приуроченной ко Дню знаний!

Жаркие, солнечные дни подходят к концу, и со звоном школьного колокольчика стучится в двери день знаний! Национальный художественный музей РС(Я) поздравляет с началом учебного года и предлагает окунуться в мир творчества. Пусть новые школьные дни начнутся с ярких впечатлений!

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В программе:

Тематическая экскурсия по выставке «Сокровища Третьяковской галереи».На экскурсии можно увидеть одни из самых известных картин и скульптур из собрания Третьяковской галереи — это портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые картины: «Золотошвейка» (1826) В.А. Тропинина, «Бурное море» (1868) И.К. Айвазовского, «Весна — большая вода» (1897) И.И. Левитана, «Дети, бегущие от грозы» (1872) К.Е. Маковского и др. Экскурсия расскажет о том, как развивалось отечественное искусство на протяжении двух столетий. Мастер-класс «Рисунок в стиле граттаж» (6+). Граттаж (от франц.gratter «царапать») – древняя техника нанесения рисунка методом выцарапывания. На мастер-классе участники будут процарапывать изображения на специальном листе бумаги, покрытым тонким слоем воска и туши, узнают историю появления и особенности выбранной техники. У каждого участника получится свой уникальный красивый рисунок.

Программа будет работать для посетителей с 1 по 4 сентября 2022 г. по сеансам – в 12.00 и 15.00 ч .Количество мест органичено. Запись по номеру телефона (WhatsApp): 8 (984) 104-61-71.

Место проведения: основное здание НХМ РС (Я), ул. Кирова, 9. Продолжительность – 90 мин.

Стоимость: дети– 350 руб., взрослые – 750 руб.

Приобрести билеты по Пушкинской карте по ссылке: https://vmuzey.com/event/poznavatelnaya-programma-art-sentyabr

Режим работы: среда 12.00-20.00 (касса до 19.30), понедельник-вторник, четверг-воскресенье 11.00-19.00 (касса до 18.30).

1 сентября в основном здании музея (Кирова, 9) в Галерее зарубежного искусства им. профессора М.Ф. Габышева (Петровского, 4) и Картинной галерее академика А. Осипова (Хабарова, 27) состоится День открытых дверей для всех категорий граждан – посетителей ждёт свободный вход на постоянные экспозиции.

Справки и предварительная запись по телефону: 8 (4112) 33-52-79