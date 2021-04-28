АЛРОСА выплатит рекордные за всю историю компании дивиденды

Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 27 апреля рекомендовал выплатить за 2 полугодие 2020 года рекордную за всю историю компании сумму полугодовых дивидендов в размере 70,3 млрд руб., или 9,54 рубля на акцию.

В соответствии с действующей дивидендной политикой, Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за 2020 год 70,3 млрд рублей, или 9,54 рубля на акцию, что на 47% больше дивидендов, начисленных за весь 2019 год.

«По предложению менеджмента компании в марте 2021 г. Набсоветом были утверждены изменения в финансовую и дивидендную политики, направленные на обеспечение большей стабильности и устойчивого развития бизнеса. В частности, был увеличен целевой минимальный запас доступной ликвидности до 70 млрд руб. и уточнена методика определения размера дивидендных платежей при долговой нагрузке ниже 1,0 по показателю «Чистый долг/EBITDA». С учетом принятых изменений, наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2020 года рекордную сумму полугодовых дивидендов в размере 70,3 млрд рублей, что соответствует 80% свободного денежного потока за период. Принятое решение подтверждает приверженность компании обеспечению баланса интересов акционеров и сохранения высокой финансовой устойчивости бизнеса», – прокомментировал генеральный директор – председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Проведение годового общего собрания акционеров запланировано на 16 июня 2021 г. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить 4 июля 2021 года.

Справка:

В марте 2021 г. наблюдательный совет АЛРОСА утвердил изменения в дивидендную политику, уточнив методику определения размера дивидендных платежей. В частности, если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец периода соответствует диапазону 0,0-1,0 (не включая 1,0), то размер полугодовых дивидендных платежей может составить от 70% до 100% от СДП за соответствующее полугодие отчетного года. В соответствии с консолидированной финансовой отчётностью по МСФО, СДП АЛРОСА за второе полугодие 2020 г. составил 87,8 млрд рублей, СДП за 2020 г. – 79,5 млрд рублей, чистая прибыль за 2020 год – 32,2 млрд рублей, коэффициент «Чистый долг/EBITDA» на конец 2020 г. – 0,4х. За первое полугодие 2020 г. дивиденды не выплачивалась в связи с отрицательным результатом по показателю свободный денежный поток (СДП1).

_______

[1] Свободный денежный поток (СДП) – денежный поток от операционной деятельности, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО), за вычетом денежного потока, направляемого на финансирование капитальных вложений (по статье «Приобретение основных средств» консолидированного отчёта о движении денежных средств по стандартам МСФО)».

[2] Чистый долг – показатель, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО) как размер долговых обязательств за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов на каждую отчётную дату.

[3] EBITDA – прибыль или убыток Группы за предшествующие 12 месяцев, скорректированные на расходы по налогу на прибыль, финансовые доходы и расходы, долю в чистой прибыли совместных и ассоциированных предприятий, износ и амортизацию, обесценение и выбытие основных средств, прибыль или убыток от выбытия дочерних предприятий, переоценку инвестиций, разовые эффекты.