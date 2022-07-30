Айсен Николаев представил в Москве мастер-план Якутска

Глава Якутии @aisen_nikolaevв Москве представил мастер-план развития Якутска до 2032 года. На мероприятии под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Глава Якутии рассказал, какие факторы позволят сформировать в столице региона принципиально новую экономику и обеспечить высокое качество городской среды.

Якутск – один из самых динамично развивающихся городов Дальнего Востока. За последние 10 лет население столицы северной республики стабильно росло на 2-3% в год и увеличилось на 63 тысяч человек – до 358 тысяч человек. Опорными точками развития города являются уже реализуемые масштабные проекты.

В Якутске идет активное жилищное строительство: за один только 2021 год в эксплуатацию введено 259 тысяч кв. м. жилья. В числе уже принятых властями Якутии вызовов, по словам главы региона, – реновация районов города с самой большой в стране долей аварийного жилья.

«Эти проекты направлены на решение вопросов, связанных с вечной мерзлотой, с высоким износом инженерной инфраструктуры. Направлены на создание всесезонных общественных пространств, новой эстетики городской среды и озеленения», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

В этом году будет сдана первая очередь самой большой стройки Якутии – жилого микрорайона «Звездный». Микрорайон строится на месте бывшей воинской части с применением всех механизмов поддержки жилищного строительства – от бюджетных инфраструктурных кредитов до дальневосточной ипотеки. В Якутске мощными темпами развивается и транспортная инфраструктура, а одним из ключевых объектов станет Ленский мост.