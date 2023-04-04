Айсен Николаев обсудил с Натальей Харлампьевой юбилей якутской литературы

К 125-летию якутской письменной литературы планируются выезды писателей в районы Якутии, издание книги об истории Союза писателей республики и съёмки документального фильма об аксакалах якутской литературы.

Эти и другие направления подготовки к знаменательной для республики дате обсудили сегодня глава региона Айсен Николаев и председатель Союза писателей республики, народный поэт Якутии Наталья Харлампьева.

«Наследие наших выдающихся литераторов, внёсших большой вклад в воспитание многих поколений якутян, развитие языка и культуры необходимо сохранять и популяризировать. Идеи, которые лежат в основе их произведений сегодня особенно важны для духовно-нравственного воспитания молодёжи», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил, что будет издан указ о проведении юбилейных мероприятий, посвящённых 125-летию якутской письменной литературы.

Как сообщила Наталья Харлампьева, в рамках подготовки к юбилею планируются выезды для встреч с читателями и сбора материалов в вилюйскую и заречную группу улусов, выпуск книги о Союзе писателей Якутии и документального фильма об аксакалах якутской литературы.

«Практически каждый якутский писатель внёс свою лепту в развитие родной республики, в её процветание. В трудные моменты писательское слово всегда имело большое значение. Я очень рада, что предложения по проведению юбилея были поддержаны главой республики», – сказала Наталья Харлампьева по итогам встречи.

125-летие якутской письменной литературы будет отмечаться в регионе в 2025 году. Дата исчисляется с 1900 года, когда великий якутский писатель, философ Алексей Кулаковский написал поэму «Байанай алгыһа» (Благословение Байаная).