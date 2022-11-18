Айсен Николаев обсудил развитие авиации в Якутии в Минтрансе РФ
На встрече с заместителем министра транспорта РФ Василием Десятковым
обсудили вопросы исполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Сегодня
работы по этой программе идут в 12 аэропортах Якутии.
«Состоялась конструктивная встреча. Рассмотрели ход исполнения мероприятий
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года в части реконструкции аэропортовых комплексов.
Определили пути решения ряда проблем по объектам, имеющим риски
несвоевременного завершения. Обсудили и вопросы продолжения реконструкции
взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутска», – прокомментировал
глава Якутии.
Также говорили о строительстве комплекса зданий Якутского авиационного
технического училища гражданской авиации – нового учебного корпуса и
общежития.
Сегодня студенты обучаются в старом здании 70-х годов постройки, которое не
отвечает современным требованиям подготовки будущих лётчиков. Строительство
нового объекта позволит увеличить количество студентов с 300 до 450.
Напомним, что в 2019-м году в Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры были включены аэропорты Якутска, Мирного,
Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы,
Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.
В ряде аэропортов до 2024 года запланировано строительство аэровокзальных
комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых
предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой
инфраструктуры.
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