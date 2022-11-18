Айсен Николаев обсудил развитие авиации в Якутии в Минтрансе РФ

На встрече с заместителем министра транспорта РФ Василием Десятковым

обсудили вопросы исполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Сегодня

работы по этой программе идут в 12 аэропортах Якутии.

«Состоялась конструктивная встреча. Рассмотрели ход исполнения мероприятий

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на

период до 2024 года в части реконструкции аэропортовых комплексов.

Определили пути решения ряда проблем по объектам, имеющим риски

несвоевременного завершения. Обсудили и вопросы продолжения реконструкции

взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутска», – прокомментировал

глава Якутии.

Также говорили о строительстве комплекса зданий Якутского авиационного

технического училища гражданской авиации – нового учебного корпуса и

общежития.

Сегодня студенты обучаются в старом здании 70-х годов постройки, которое не

отвечает современным требованиям подготовки будущих лётчиков. Строительство

нового объекта позволит увеличить количество студентов с 300 до 450.

Напомним, что в 2019-м году в Комплексный план модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры были включены аэропорты Якутска, Мирного,

Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы,

Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

В ряде аэропортов до 2024 года запланировано строительство аэровокзальных

комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых

предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой

инфраструктуры.