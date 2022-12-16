Aдвокaт Виктория Райковa предстaнет перед сyдом

В четверг прокуратура Якyтии сообщила о том, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката г. Нерюнгри Виктории Райковой. Ее обвиняют в совершении целого букета серьезных преступлений — мошенничество, дача взятки, посредничество во взяточничестве и пособничество в превышении должностных полномочий.

SakhaLife уже писал о крупном коррупционном скандале в адвокатском сообществе Якутии, связанном с задержанием одного из активных представителей адвоката г. Нерюнгри — Виктории Райковой.

Тогда у общественности появились вопросы к президенту Адвокатской палаты Якутии Сергею Борисовичу Катышевцеву.

Почему Виктория Райкова до сих пор не лишена адвокатского статуса, и в официальных источниках числится как действующий адвокат? Разве подобная стратегия не бросает тень на всю Адвокатскую палату республики, на каждого ее члена? Как обществу доверять структуре, готовой встать на защиту коррупции в своих рядах? И дрyгие.

В телефонном разговоре с SakhaLife президент Адвокатской палаты республики Катышевцев зaявил, что решение о том, чтобы не спешить с выводами по Райковой было принято не лично им, а советом Адвокатской палаты Якутии, то есть коллегиальным органом. Сергей Борисович сослался на то, что у них нет никаких документов, на которые можно было бы опираться для принятия кардинальных решений, даже постановления о возбуждении уголовного дела. И вообще он не знает подробности уголовного дела. Да и Адвокатская палата – «не карательный орган», как он выразился.

Затем стало известно, что в уголовном деле Виктории Райковой фигурируют высокопоставленные люди в погонах.

SakhaLife удалось выяснить фамилии задержанных сотрудников. Ими оказались начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Нерюнгринскому району Сергей Лёвин и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД России по Нерюнгринскому району Евгений Гармаев.

2 июня 2022 года МВД по Республике Саха (Якутия) кратко прокомментировало опyбликовaннyю SakhaLife информацию:

Правоохранительными органами выявлены противоправные деяния со стороны двух сотрудников Отдела МВД России по Нерюнгринскому району. Предварительно установлена их причастность к получению в разное время денежных вознаграждений от предпринимателя и жительницы г. Нерюнгри. Материалы проверки, проведенной сотрудниками территориального подразделения УФСБ России совместно с оперативниками ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия) переданы в следственные органы. В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности.

Управление ФСБ России по Якутии и региональный Следком не комментировали сложившуюся ситуацию, сославшись на интересы следствия. Наши коллеги из ТайгаПост отметили, что, масштабы коррупции таковы, что на суды над полицейскими и адвокатом планируют прислать судей из других регионов России.

На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Нерюнгринскому району Сергея Лёвина окончено и направлено в суд.

Получается, вслед за ним в суд ушли материалы уголовного дела в отношении нерюнгринского адвоката Райковой.

Вроде бы все понятно, собрано достаточно доказательств, чтобы утвердить обвинительное заключение. Давно пора лишить Райкову статуса адвоката. Но Адвокатская палата Республики Саха (Якутия) во главе с ее президентом Сергеем Катышевцевым, видимо, до сих пор не могут поверить в случившееся или же это адвокатская солидарность?

И снова возникают вопросы. Может у Райковой есть компромат на самого Катышевцева и других членов Адвокатской палаты?

По данным SakhaLife, 1 декабря 2022 года Министерство юстиции республики внесло в Совет адвокатской палаты РС(Я) представление о привлечении Виктории Райковой к дисциплинарной ответственности в виде лишения ее статуса адвоката.

Лишить адвоката лицензии может только квалификационная комиссия адвокатской палаты, которую в Якутии возглавляет Бояркина Оксана Николаевна.

SakhaLife следит за развитием событий…