Адвокатское сообщество Якутии рассмотрит коррупционный скандал в своих рядах

Своих не бросаем?

SakhaLife стало известно, что разгорается крупный коррупционный скандал в адвокатском сообществе Якутии, связанный с недавним задержанием одного из активных представителей адвокатуры г. Нерюнгри — Виктории РАЙКОВОЙ.

22 апреля 2022 года Виктория Райкова, находящаяся не на последнем счету у руководства Адвокатской палаты Якутии, была задержана за мошенничество в крупном размере. Позже ее отпустили из изолятора временного содержания и поместили под домашний арест.

По данным ТайгаПост, якобы, Райкова имела соглашение о защите клиентов в суде, а потом еще выставила счет государству, как будто защищала доверителя по назначению. Получается, она пыталась получить оплату и от клиента, и от государства? Также коллеги отметили, что «это лишь вершина айсберга, и дело будет иметь куда более широкий размах». И многозначительно приписали «в октябре прошлого года Адвокатскую палату республики возглавил Сергей КАТЫШЕВЦЕВ. События в Нерюнгри могут больно ударить по всему адвокатскому сообществу Якутии и его начинающему президенту».

Действительно, у общественности появились вопросы к Сергею Борисовичу Катышевцеву.

Почему Виктория Райкова до сих пор не лишена адвокатского статуса, и в официальных источниках числится как действующий адвокат?

Разве подобная стратегия не бросает тень на всю Адвокатскую палату республики, на каждого ее члена?

Как обществу доверять структуре, готовой встать на защиту коррупции в своих рядах?

Разве тот, кто голосует в защиту коррупционера, не позиционирует себя таким же нарушителем?

Если решение о защите коррупции в рядах структуры будет принято большинством голосов, как защитить свою профессиональную честь тем, кто с этим не согласен?

Информированный источник SakhaLife полагает, что президент Адвокатской палаты РС(Я) Сергей Катышевцев бездействует по сугубо личным причинам…

Завтра, 28 мая в 10:00 в гостинице «Азимут» (бывшая «Полярная звезда») г. Якутска пройдет открытая конференция адвокатов Республики Саха (Якутия). По словам источника, на конференции будут рассматривать данный коррупционный скандал. Предполагается, что мероприятие организовано «во спасение» адвоката Райковой. Надо полагать, есть и те, кто шагает «не в ногу» с новым руководством Адвокатской палаты республики.

Символично, что мероприятие пройдет в «Азимуте». Сергей Катышевцев является адвокатом директора риэлторской компании Гульнары МИХАЙЛОВОЙ (прежнее имя Анастасия УВАРОВА), у которой блогер Сусанна РОЖИНА, по данным следствия, вымогала 50 миллионов рублей. Напомним, что правоохранительные органы задержали блогера Сусанну Рожину с поличным при передаче денег именно в гостинице «Азимут». Ранее Рожина сообщала о том, что ведет журналистское расследования, в том числе и о картельном сговоре застройщиков.

SakhaLife следит за развитием событий.