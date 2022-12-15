Адвокат обвиняется в мошенничестве и даче взятки

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничествах, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий

Прокурор Республики Саха (Якутия) Попов М.Н. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 159 (мошенничество, в том числе совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 291 (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 286 (пособничество в превышении должностных полномочий), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), расследовано первым отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, обвиняемая, получила от следователя ОМВД России по Нерюнгринскому району денежные средства в крупном размере под предлогом выступить посредником в передаче взятки эксперту ЭКЦ МВД по РС(Я) для вынесения заключения с ложными сведениями, позволяющими избежать уголовной ответственности лицу, совершившему преступление по ч. 1 ст. 228

УК РФ, тогда как фактически денежные средства были обвиняемой присвоены и истрачены в личных целях.

Наряду с этим обвиняемая дала взятку в значительном размере бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России

по Нерюнгринскому району и, оказала ему пособничество в превышении должностных полномочий, выразившееся в освобождении лица, совершившего преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ от уголовной ответственности, а заведомо невиновного лица привлечению к административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Она же, выступая в качестве посредника, передала взятку названному должностному лицу в крупном размере за совершение им заведомо незаконных действий по освобождению лица от уголовной ответственности

по ст. 228.1 УК РФ.

Кроме того, имея соглашение на оказание юридической помощи, адвокат путем обмана получила денежные средства за счет средств федерального бюджета за услуги защитника по назначению этому же лицу.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.