01.01.2023
14:59
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Красота & Здоровье
550 вызовов за сутки обслужила Скорая помощь в Якутске
Дежурная смена длилась с 08.00 31 декабря по 08.00 утра 1 января. За это время в столице республике поступило 550 вызовов.
Всего в 25 бригадах 03 было задействовано 91 сотрудник: 64 медиков и 27 водителей.
Усиленный режим работы службы Скорой медпомощи сохраняется в республике все новогодние дни. Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).
Также Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.
Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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