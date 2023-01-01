550 вызовов за сутки обслужила Скорая помощь в Якутске

Дежурная смена длилась с 08.00 31 декабря по 08.00 утра 1 января. За это время в столице республике поступило 550 вызовов.

Всего в 25 бригадах 03 было задействовано 91 сотрудник: 64 медиков и 27 водителей.

Усиленный режим работы службы Скорой медпомощи сохраняется в республике все новогодние дни. Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

Также Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

Пресс-служба Минздрава РС(Я)