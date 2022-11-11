11.11.2022
21:28
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Экономика

«Железными дорогами Якутии» перевезено 7,25 млн тонн грузов

За период январь — октябрь 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 7,25 млн тонн грузов, это на 16%  больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Грузооборот составил 1 877, 7 млн т-км, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

С начала года угля перевезено 5,4 млн тонн – это на 20 % больше прошлогодних показателей. Перевозка нефтепродуктов выросла на 15% и составила 782,3 тыс. тонн. На 26%  увеличилась перевозка прочих грузов, достигнув отметки 334,7 тысяч тонн. Также положительная динамика наблюдается по перевозке контейнеров – 368,0 тысяч тонн (+ 2%) и по перевозке метизов – 44,6 тыс. тонн (+4%).

Через станцию Нижний Бестях  за 10 месяцев  2022 года  перевезено 1,3 млн тонн грузов (+21%) .  

Рост перевозок отмечен по всем номенклатурным позициям. Так, нефтепродуктов перевезено  560,0 тысяч тонн (+32%), грузов в контейнерах – 330,4 тыс. тонн (+11%), прочих грузов  – 202,4 тыс. тонн (+20%), продовольственных грузов – 96,3 тыс. тонн (+9%), строительных грузов  – 62,3 тыс. тонн (+35%),  метизов – 42,1 тыс. тонн  (+4%),

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО ЖДЯ

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