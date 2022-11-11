«Железными дорогами Якутии» перевезено 7,25 млн тонн грузов

За период январь — октябрь 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 7,25 млн тонн грузов, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот составил 1 877, 7 млн т-км, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

С начала года угля перевезено 5,4 млн тонн – это на 20 % больше прошлогодних показателей. Перевозка нефтепродуктов выросла на 15% и составила 782,3 тыс. тонн. На 26% увеличилась перевозка прочих грузов, достигнув отметки 334,7 тысяч тонн. Также положительная динамика наблюдается по перевозке контейнеров – 368,0 тысяч тонн (+ 2%) и по перевозке метизов – 44,6 тыс. тонн (+4%).

Через станцию Нижний Бестях за 10 месяцев 2022 года перевезено 1,3 млн тонн грузов (+21%) .

Рост перевозок отмечен по всем номенклатурным позициям. Так, нефтепродуктов перевезено 560,0 тысяч тонн (+32%), грузов в контейнерах – 330,4 тыс. тонн (+11%), прочих грузов – 202,4 тыс. тонн (+20%), продовольственных грузов – 96,3 тыс. тонн (+9%), строительных грузов – 62,3 тыс. тонн (+35%), метизов – 42,1 тыс. тонн (+4%),