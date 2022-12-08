Зашел в подъезд погреться и заодно украл «Наташу»

В г. Якутске полицией по горячим следам раскрыта кража портативного гаража.

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница дома на ул. Пионерская с сообщением о краже из подъезда портативного гаража стоимостью 10 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен ранее судимый 60-летний мужчина.

Выяснилось, что вечером злоумышленник зашел в подъезд, чтобы погреться. На втором этаже он приметил висевший на перилах тент-чехол для автомобиля и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил его.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые автолюбители! Чтобы уберечь свой портативный гараж от посягательств злоумышленников, полиция рекомендует принять меры для защиты своего имущества: