08.12.2022
11:29
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Происшествия

Зашел в подъезд погреться и заодно украл «Наташу»

В г. Якутске полицией по горячим следам раскрыта кража портативного гаража.

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница дома на ул. Пионерская с сообщением о краже из подъезда портативного гаража стоимостью 10 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен ранее судимый 60-летний мужчина.

Выяснилось, что вечером злоумышленник зашел в подъезд, чтобы погреться. На втором этаже он приметил висевший на перилах тент-чехол для автомобиля и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил его.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые автолюбители!  Чтобы уберечь свой портативный гараж от посягательств злоумышленников, полиция рекомендует принять меры для защиты своего имущества:

  • Нанесите на тент несмывающейся краской, либо специальным маркером, видимым при ультрафиолете, отличительный знак (например, гос.номер автомобиля, контактный телефон, рисунок и т.п.).
  • Всегда сохраняйте технический паспорт и чек, подтверждающий покупку портативного гаража, сделайте и сохраните снимки портативного гаража (с разных ракурсов, включая отличительный знак).
  • Оставляйте автомобиль на освещенных участках дворовых территорий и местах, охваченных видеонаблюдением.
  • Оборудуйте портативный гараж натяжным тросом с запирающим устройством. Можно наехать передними колесами на автоодеяло, после чего укрыть автомашину.
  • Не приобретайте портативные гаражи с рук, чтобы лишить злоумышленников рынка сбыта.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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