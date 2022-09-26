26.09.2022
14:46
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Спорт
Якутянин повторил достижение спустя 20 лет!
43-хлетний Прокопий Петров, спустя двадцать лет, вновь стал чемпионом России по вольной борьбе. В этот раз среди ветеранов. На турнире прошедшем в Дагестане якутский борец не нашел себе равных, две схватки завершил на туше, а в финале одержал волевую победу — передает Спорт Якутии.
Фото: Спорт Якутии
Источник: Спорт Якутии
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