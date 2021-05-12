Якутяне возлагают цветы в память о погибших в казанской гимназии № 175

12 мая на площадь Дружбы пришли жители Якутска, чтоб возложить цветы и почтить память погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175 детей и взрослых.

Жители и гости столицы республики приносят игрушки и цветы в память о невинных жертвах.

Вчера глава Якутии Айсен Николаев направил телеграммы со словами соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Глава отметил, что якутяне восприняли тяжелую весть как личную трагедию, разделяют горе семей, потерявших в трагический день своих детей и близких, и передают слова поддержки.

Руководитель Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Афанасий Владимиров отметил, что жители Якутии потрясены страшной трагедией.

«Якутию и Татарстан связывают давние дружеские отношения. Мы, якутяне искренне скорбим, приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – добавил Афанасий Владимиров.

«Очень больно, что невинными жертвами стали дети. Гибель ребёнка – это невосполнимая утрата, так не должно быть. Всем семьям выражаю искреннее соболезнование, крепитесь», – сказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Напомним, трагедия разыгралась в гимназии № 175 города Казани. В результате стрельбы погибли 9 человек, ещё 21 человек доставлен в больницы. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.