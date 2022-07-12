Якутян и гостей приглашаем на выставку «Мир природной фотографии»

В историческом парке откроется выставка Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия»

14 июля 2022 года в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие выставка «Мир природной фотографии» в рамках Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Экспозиция представит работы 190 лучших фотохудожников страны, среди которых фотопейзажисты из Якутии – Андрей Грачев и Сергей Карпухин.

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проводится ежегодно с 2014 года. Это один из самых масштабных и интересных проектов, посвященных сохранению природных богатств России. За это время фестиваль посетило более 3 миллионов человек, вдохновив многих на творчество и путешествия.

Выставка будет представлена в Историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске в третий раз. В этом году основная экспозиция «Мир природной фотографии» посвящена пейзажам и способам их съемки. Со всей страны было отобрано 190 лучших фотохудожников, среди которых известные фотопейзажисты из Якутии – Андрей Грачев и Сергей Карпухин.

Организаторами выставки являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я), ООО «Айылга», Исторический парк «Россия – Моя история».

Приглашаем Вас принять участие в открытии выставки, которое состоится 14 июля (четверг) в 15:00 часов по адресу: г. Якутск, ул. К.Д. Уткина 5, 2 этаж.