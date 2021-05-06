Якутский пожарный установил рекорд республики

В рамках мероприятий, посвященных Дню Пожарной охраны России, в Якутске прошли открытые лично-командные республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту.

Согласно положению соревнований, участникам необходимо было пройти три этапа: подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание. По результатам соревнований старший пожарный 4 пожарно-спасательной части Якутска Виталий Голоков установил рекорд республики в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице». Его результат составил 14,70 секунд.

– Такие соревнования проводятся ежегодно, и с каждым годом огнеборцы все больше удивляют своими результатами. Это говорит об их стремлении качественно выполнять служебные обязанности, направленные на спасение жизни людей и имущества граждан, – отметил начальник отделения организации подготовки и пожарно-прикладного спорта УОПиПАСР ГУ МЧС России по РС (Я) Григорий Захаров.

Всего в состязаниях приняли участие пять команд. От Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) участвовали команды 5 пожарно-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части. Три команды представляли Государственную противопожарную службу Республики Саха (Якутия).