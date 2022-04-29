Якутский дояр стал Героем труда РФ

29 апреля 2022 года, Указом Президента Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом дояру сельскохозяйственного животноводческого кооператива «Крестях» Сунтарского улуса РС(Я), заслуженному работнику народного хозяйства РС(Я), кавалеру Ордена Трудовой славы, Ордена «Полярная звезда» Владимиру Михайлову присвоили звание «Герой труда Российской Федерации».

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