29.04.2022
20:37
170

Якутия

Якутский дояр стал Героем труда РФ

29 апреля 2022 года, Указом Президента Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом дояру сельскохозяйственного животноводческого кооператива «Крестях» Сунтарского улуса РС(Я), заслуженному работнику народного хозяйства РС(Я), кавалеру Ордена Трудовой славы, Ордена «Полярная звезда» Владимиру Михайлову присвоили звание «Герой труда Российской Федерации».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх