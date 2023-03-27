Якутские психологи разработали план по реабилитации участников боевых действий

В тесном взаимодействии с Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу на Дальнем Востоке работает мобильная бригада психологов, выехавших по поручению Главы Якутии Айсена Николаева.

«Нами разработан специальный план по психологической реабилитации и коррекции участников боевых действий. Это первичная беседа, на которой согласовывается направление работы с каждым военнослужащим. В ходе беседы выявляем, есть ли симптомы депрессивного, тревожного расстройства и посттравматических стрессовых состояний. По выявленным результатам ведётся психокоррекционная работа. Психологи проводят индивидуальные и групповые беседы. На сегодняшний день психологическую помощь получают 12 мобилизованных участников СВО, получивших ранения в ходе специальной военной операции», – рассказала психолог Вилюйского филиала Якутского республиканского психологического центра Саргылана Иванова.

Рабочая командировка мобильной бригады врачей и психологов продлится месяц. В составе бригады, руководителем которой является главный врач Детской инфекционной клинической больницы Владимир Богдашин, – врач-психиатр Республиканского психоневрологического диспансера Дмитрий Бугаев, врач-терапевт Республиканской больницы № 2-Центра экстренной медицинской помощи Дмитрий Федотов. На прошлой неделе к коллегам присоединились психологи Саргылана Иванова из Вилюйского филиала, Сахайа Платонова из Горного филиала Якутского республиканского психологического центра.

Напомним, для оказания квалифицированной психологической помощи участникам СВО психологи Якутии прошли специальную переподготовку на клинических психологов.

Врачи и психологи работают в военных госпиталях Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, в сёлах Сергеевка, Сибирцево, в которых проходят лечение якутяне, получившие ранения в ходе проведения специальной военной операции. Они встречаются с военнослужащими в воинских частях, консультируют раненых бойцов, отвечают на их вопросы. «Присутствие земляков, готовых поддержать и помочь, несомненно, радует их, о чём они с благодарностью говорят на встречах», – подчеркнула психолог Саргылана Иванова.