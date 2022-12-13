Якутия в лидерах по заболеваемости свиным гриппом!

Свиной грипп — штамм A(H1N1)-2009 — был выявлен в 82 регионах России, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. «Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — сообщили в пресс-службе.

«Доля вирусов гриппа [в совокупном показателе заболеваемости гриппом и ОРВИ] продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штаммы гриппа A(H3N2) и B», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7%), РС-вирусов (9,3%), метапневмовирусов (7,2%), сезонных коронавирусов (5,3%). Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом возрос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости выше среднероссийского, отметили в Роспотребнадзоре.

Справка

Что такое свиной грипп?

Свиным гриппом называют грипп, вызываемый вирусом штамма H1N1. На самом деле, данная форма гриппа сочетает в себе штаммы птичьего, свиного и человеческого штамма вируса. Этой болезнью уже не болеют свиньи и она опасна для людей, как и любой другой тип гриппа, ввиду развития тяжелых форм с поражением дыхательной системы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я).

Как распознать свиной грипп? Какие симптомы?

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Механизм воздействия данного вируса аналогичен таковому при поражении другими штаммами вируса гриппа и симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

При острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе же отмечается резкое ухудшение состояния, это повышение температуры тела, головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету, могут присоединиться боли в животе и диарея.

Как им заболевают?

Механизм передачи воздушно-капельный, риску подвержены все группы населения, больше социально-активные, поэтому в качестве общепрофилактических мероприятий рекомендуют ограничение посещений, где есть массовые скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), объявляются карантинные мероприятия.

Чем опасен свиной грипп? Действительно ли он такой агрессивный и заразный?

При свином гриппе наблюдается более тяжелое течение, со 2-3 дня может развиться пневмония. В первые 48 часов болезни необходим мониторинг состояния больного, чтобы не упустить развития осложнений.

Также надо помнить, что есть наиболее уязвимые группы людей, у которых данная инфекция может иметь тяжелое течение. Группами риска являются дети до 2 лет, беременные, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, с иммунодефицитами.

Что надо делать, чтобы не заболеть? Какая существует профилактика?

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Она осуществляется эффективными противогриппозными вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, в том числе и поH1N1, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий эпидсезон, состав вакцины обновляется ежегодно.

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