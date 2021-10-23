23.10.2021
21:39
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Политика
Вот и Губарев заговорил об отставке правительства Якутии
Вице-спикер Ил Тумэна, лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ в интервью Znak «Победили мы? Нет, победили они. Но кого?» заговорил об отставке правительства республики.
Коммунист надеется, что результаты выборов заметят хотя бы в руководстве республики и сделают выводы.
«На месте Николаева я бы первым делом отправил в отставку все правительство, так как именно их ошибки и привели к тому, что партия власти заняла в Якутии второе место», — цитирует издание Губарева.
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