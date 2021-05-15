Волшебный мир Хаарчааны Баппагай открылся в НХМ

С 15 мая 2021 года Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на выставку «Волшебство кукольного мира» талантливой мастерицы кукол ручной работы Хаарчааны Баппагай.

Каждая кукла уникальна и неповторима, наделена личностными качествами и определенными портретными характеристиками. Мастерица конструирует не только самих кукол, но и моделирует для них всевозможные костюмы и наряды, а также создает интерьерные комнаты с внутренним убранством: кухня со всем оснащением и миниатюрным набором всевозможной снеди, гостиная с атрибутами Рождества, спальня и библиотека.

На выставке представлены куклы-портреты, выполненные по индивидуальному заказу, в которых раскрывается характерный образ их прототипов. Трогательные малыши, воплощенные в миниатюрах «Оҕону ким ытатта? Кто тебя обидел?» (2020), «Күнчээн. Солнышко» и «Ый. Луна» (2021) с оживленной мимикой и непринужденной искренней непосредственностью не оставят равнодушными никого.

Хаарчаана Баппагай одной из первых в республике начала осваивать технику создания кукол из полимерной и запекаемой глины, на сегодняшний день она является признанным мастером кукольного дела, каждая ее работа самобытна, интересна и достойна внимания публики.

Справка о художнике: Баппагай Хаарчаана Дмитриевна родилась в 1986 году в с. Верхневилюйск в семье народного мастера Дьулусхана Баппагай, окончила Арктический институт культуры и искусств по специальности «дизайнер костюма». Кукольным мастерством занимается с 2015 года, является активным участником республиканских, российский и международных выставок.

Выставка работает для всех посетителей с 15 мая по 20 июня 2021 г. в Национальном художественном музее РС (Я), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 9, III этаж.