«Водоканал» уходит на удаленку

Центры обслуживания населения переходят на удаленный режим работы

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 21 января 2022 г. специалисты центров обслуживания населения, расположенных в отделениях ПАО “Сбербанк”, переходят на удаленный режим работы.

Для получения необходимой информации и консультации можно обратиться по номеру телефона центров обслуживания населения 507-248.

Также напоминаем о начале периода передачи показаний приборов учета (с 20 по 27 число каждого месяца) и способах онлайн оплаты.