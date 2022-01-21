21.01.2022
11:34
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Якутск

«Водоканал» уходит на удаленку

Центры обслуживания населения переходят на удаленный режим работы

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 21 января 2022 г. специалисты центров обслуживания населения, расположенных в отделениях ПАО “Сбербанк”, переходят на удаленный режим работы.

Для получения необходимой информации и консультации можно обратиться по номеру телефона центров обслуживания населения 507-248.

Также напоминаем о начале периода передачи показаний приборов учета (с 20 по 27 число каждого месяца) и способах онлайн оплаты.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал
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