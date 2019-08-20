Виталий Чикачев встретился с главами районов и поселений Якутии

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев провел рабочие встречи с руководством Амгинского, Таттинского, Верхоянского районов, г. Нюрба и г. Покровска.

В ходе встреч обсуждались вопросы реализации мероприятий по инвестиционной программе предприятия, в том числе строительство и реконструкция теплоисточников, а также проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры в районах и поселениях республики.

Начиная с этого года ГУП «ЖКХ РС (Я)» реализуются мероприятия в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.

Так, в Амгинском улусе на стадии завершения строительство пяти объектов по софинансированию с муниципальными образованиями в селах Амга, Сатагай, Михайловка, Чакыр и монтаж котельной в селе Алтанцы. К осенне-зимнему периоду будет обеспечено подключение к сетям централизованного теплоснабжения спортзала в Чапчылгане, многофункциональных спортивных залов в Бетюне и Амге.

Как сообщил Виталий Чикачев во время встречи с главой Таттинского улуса Михаилом Соровым, в плане этого года предусмотрено строительство нового теплового источника мощностью 12,5 мегаватт в селе Усть-Татта, работающего на угле. Объект заменит устаревшую котельную на дорогостоящем нефтяном топливе. В селе Кыйы будет начато возведение новой многомощной котельной «Кыйы-1» с оптимизацией котельных «Больница», «Школа», «СДК» и тепловых сетей с возможностью подключения к ним новых потребителей.

На совещании рассматривался вопрос о присоединении к существующему централизованному источнику теплоснабжения новых социальных объектов, которые будут построены в селе Туора-Кюель в ближайшие годы.

Напомним, в 2018 году предприятие ввело в эксплуатацию новую квартальную котельную в селе Дебдирге. А в этом году планируется строительство двух центральных тепловых пунктов, которые заменят объектовые котельные «СДК» и «Больница».

Кроме того, по плану программы возведение тепловых сетей протяженностью 4366 пог. м. для присоединения 67 частных домов в Ытык-Кюеле, строительство тепловых сетей протяженностью 900 пог. м. для подключения 15 домов в селе Чимнай и 780 пог.м. сетей для подключения 13 домов в селе Харбалах.