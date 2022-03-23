Видеоролик Ивана Слепцова, бывшего ректора АГАТУ, вызвал вопросы…

Публичное появление видео Ивана Слепцова, бывшего ректора АГАТУ который находится под следствием, вызвало вопросы у пользователей якутского Телеграма. Ведь против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями), также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) . Эти дела соединены в одно производство, проводятся следственные мероприятия. Иван Слепцов вначале находился под стражей, затем — под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Арктический государственный агротехнологический университет в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели – это выявила проверка АГАТУ, которую прокуратура проводила совместно с МВД и ФСБ.

Во время следственных действий он оставался депутатом Госсобрания (Ил Тумэн), так как пока суд не признал Ивана Слепцова виновным, его не имеют права лишать депутатских полномочий. Он был замечен на мероприятиях в республиканском парламенте. Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ, пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил, что членство Ивана Слепцова в партии приостановлено, но он является действующим членом фракции, так как является депутатом Ил Түмэна.

Как сообщает Якутск вечерний, адвокат Александр Михайлов подтвердил, что расследование уголовного дела Ивана Слепцова не закончено. По информации Якутска вечернего, материалы уголовного дела находятся в городском отделе Следкома республики.