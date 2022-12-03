03.12.2022
14:26
909

Путешествия & Отдых

Видеофакт: Рыбацкая удача из проруби в Хатассах

На подледной рыбалке в Хатассах: ловись, рыбка, большая и маленькая. Видео тгк @sakhahunter

Источник: тгк @sakhahunter

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