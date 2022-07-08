08.07.2022
01:34
103

Происшествия

Видеофакт: Буря в Черкехе

Буря разбушевалась и в Черкехе Таттинского улуса.

Источник: тгк КримЯкутия

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