08.07.2022
01:34
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Происшествия
Видеофакт: Буря в Черкехе
Буря разбушевалась и в Черкехе Таттинского улуса.
Источник: тгк КримЯкутия
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