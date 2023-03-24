24.03.2023
19:49
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Спорт
Видео: Звезды художественной гимнастики России выступили в Якутске
Прямо сейчас в Модуне состоялись показательные выступления эстетических видов спорта РС(Я) с участием чемпионки мира по художественной гимнастике Лалы Крамаренко и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ксении Дудкиной, сообщает тгк t.me/ulusmedia
Фото: тгк t.me/ulusmedia
Источник: тгк t.me/ulusmedia
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