13.04.2023
20:30
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Спорт

Видео: Знакомимся с борцами сборной Якутии на первенстве России

Состав сборной Якутии на первенство России

Якутию представят 36 спортсменов:

 57 кг: Лев Павлов, Николай Заболоцкий, Николай Захаров, Петр Адамов, Николай Охлопков, Дамир Явловский, Данил Мохначевский, Кэскил Семенов, Герман Гурьев, Ян Васильев;

 61 кг: Артем Слепцов, Виктор Яковлев, Юлиан Григорьев, Андрей Мидловец, Эдуард Попов, Айтал Громов, Андрей Кононов;

 65 кг: Иван Потапов, Игорь Матвеев, Аслан Трофимов, Василий Григорьев, Николай Спиридонов, Арсен Халгаев;

 70 кг: Владимир Бояновский, Кирилл Мордовской, Алексей Вензель, Иннокентий Барабанов, Петр Ксенофонтов;

 74 кг: Андрей Румянцев, Юлиан Сильвестров;

 79 кг: Роман Николаев;

 86 кг: Виталий Ефремов, Ньургун Малышев;

 92 кг: Евгений Аронов;

 97 кг: Виталий Николаев;

 125 кг: Михаил Нестеров.

Давайте поддержим наших спортсменов!

Источник: тгк Спорт Якутии

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