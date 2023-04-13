Спорт
Видео: Знакомимся с борцами сборной Якутии на первенстве России
Состав сборной Якутии на первенство России
Якутию представят 36 спортсменов:
57 кг: Лев Павлов, Николай Заболоцкий, Николай Захаров, Петр Адамов, Николай Охлопков, Дамир Явловский, Данил Мохначевский, Кэскил Семенов, Герман Гурьев, Ян Васильев;
61 кг: Артем Слепцов, Виктор Яковлев, Юлиан Григорьев, Андрей Мидловец, Эдуард Попов, Айтал Громов, Андрей Кононов;
65 кг: Иван Потапов, Игорь Матвеев, Аслан Трофимов, Василий Григорьев, Николай Спиридонов, Арсен Халгаев;
70 кг: Владимир Бояновский, Кирилл Мордовской, Алексей Вензель, Иннокентий Барабанов, Петр Ксенофонтов;
74 кг: Андрей Румянцев, Юлиан Сильвестров;
79 кг: Роман Николаев;
86 кг: Виталий Ефремов, Ньургун Малышев;
92 кг: Евгений Аронов;
97 кг: Виталий Николаев;
125 кг: Михаил Нестеров.
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