Видео: как вытащили ушедший под лед Прадо

Как сообщалось 2 мая, на закрытой ледовой переправе со стороны Зеленого луга провалилась иномарка.

И всё-таки ее вытащили. Видео об этой операции по спасению Прадо тгк DPSYKT14 Машина провалилась под лед на закрытой ледовой переправе — телеграм

Источник: тгк DPSYKT.14

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