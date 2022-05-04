04.05.2022
18:31
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Происшествия

Видео: как вытащили ушедший под лед Прадо

Как сообщалось 2 мая, на закрытой ледовой переправе со стороны Зеленого луга провалилась иномарка.
И всё-таки ее вытащили. Видео об этой операции по спасению Прадо тгк DPSYKT14

Машина провалилась под лед на закрытой ледовой переправе — телеграм
Источник: тгк DPSYKT.14
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