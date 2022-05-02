02.05.2022
15:44
377

Происшествия

Машина провалилась под лед на закрытой ледовой переправе — телеграм

На закрытой ледовой переправе Якутск Нижний Бестях со стороны Зелёного луга под лёд провалился ТЛК Прадо — сообщает телеграм-канал DPSYKT.14

Источник: https://t.me/dpsykt14
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