Весна! В Якутске в выходные будет тепло

УГМС По прогшнозам синоптиков ЯУГМС, в Якутске будет тепло выше нормы — температура минус 3-4 градуса, ветер 1 метров в секунду. В субботу, 26 марта, днем максимальная температура воздуха достигнет -4 градусов, без осадков, ветром 1 метр в секунду с северо-восточной стороны. Ночью минимальная температура составит — 20 градусов. В воскресенье ожидается потепление до -3 градусов, осадков нет, ветер с юго-восточной стороны 1 метр в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -17 градусов.

Фото: Sakhalife Источник: ЯУГМС

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