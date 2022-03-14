Перевозки пассажиров в вагонах «ЖДЯ» выросли на 30%

За январь-февраль 2022 года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 35,9 тысяч пассажиров, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот составил 32,4 млн пасс-км (+37,7%) .

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались перевозки в направлении Нижний Бестях – Благовещенск, Владивосток, Тында и Иркутск.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» продолжает пополнение парка пассажирских вагонов. На сегодня парк пассажирских вагонов состоит из 40 единиц. В 2022 году планируется приобрести еще 2 новых плацкартных вагона.

Кроме того, в 2022 году 7 пассажирских вагонов будут отправлены на капитальный ремонт. В ходе ремонта все вагоны будут оснащены новыми алюмопластиковыми окнами, розетками для подзарядки гаджетов, обновится внутренний интерьер, купейные вагоны будут оборудованы биотуалетами.

Пополнение парка пассажирских вагонов проходит в рамках программы по подготовке к запуску пассажирского поезда Нижний Бестях – Владивосток. На данный момент ведется активная работа с ОАО «РЖД» по согласованию графика движения поезда, чтобы он был максимально удобным для пассажиров.

В настоящее время пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 17.00 местного времени. Для желающих воспользоваться услугами трансфера из Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях в 14.00, в зимний период, с автовокзала отправляется автобус.

С пассажирским поездом отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска, что дает пассажирам возможность добраться без пересадки почти до всех крупных городов Дальнего Востока.

Подробно с расписанием поезда и беспересадочных вагонов можно ознакомиться на сайте www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам», а также в Telegram https://t.me/rwyakutia .

Билеты можно приобрести с помощью большинства интернет-сервисов по продаже электронных билетов, на сайте ОАО «РЖД» или в кассах, расположенных на ж.д. вокзалах по всей стране. В городе Якутске билеты можно купить в билетной кассе по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).