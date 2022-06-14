14.06.2022
16:27
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Происшествия

В Якутске произошло ДТП с участием самоката

Пользователь СИМ двигалась по проезжей части

13 июня около 15 часов дня на пересечении улиц Дзержинского и Чиряева произошло столкновение автомашины «Митсубиси Оутлэндэр» и электросамоката. Средством индивидуальной мобильности управляла 30-летняя женщина, двигавшаяся по проезжей части. ДТП произошло на перекрёстке, когда она поворачивала налево.

В результате аварии пользователь самоката получила различные ушибы, медики назначили ей амбулаторное лечение.

В момент происшествия все были трезвы. Со слов автомобилиста самокат резко выскочил перед машиной.

Госавтоинспекция напоминает, что человек, передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т.д.), мощность которых не превышает 250 Вт, считается пешеходом. Передвигаться на таких средствах индивидуальной мобильности можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта. Выезжать на проезжую часть запрещено, чтобы перейти дорогу необходимо обязательно спешиться.

Фото: УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)

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