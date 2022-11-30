В Якутске при пожаре погиб мужчина

Утром 30 ноября произошел пожар в бесхозном строении по улице Семенова в селе Капитоновка города Якутска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем. В результате пожара оно было повреждено на площади 64 кв.м.

К сожалению, на месте пожара было тело мужчины. Причина, обстоятельства его гибели, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.