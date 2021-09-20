В Якутске побит исторический рекорд — мэрия

На сегодня, в городе Якутске уложено 46 км готового дорожного покрытия из плановых 48,25 км, что составляет 95 % от общего количества ремонтных работ текущего года. Об этом сообщает заказчик дорожных работ МКУ «Главстрой».

Из 36 вводимых в этом году объектов работы по укладке асфальта по основной дороге завершены на 35 объектах. Второй слой асфальтобетонного покрытия подрядчик АО «РИК Автодор» укладывает на улице Ивана Кульбертинова. Там же одновременно ведутся работы по благоустройству, установке бортовых камней, пешеходного ограждения и устройству основания велопешеходного тротуара.

На сегодня, работы по обустройству, такие как установка ограждений, дорожных знаков, разметок, направляющих устройств, сети освещения, светофоров, систем автоматизированного управления движением, малых архитектурных форм, озеленение, проводятся на улицах Халтурина, Клары Цеткин, Кутузова, Рыдзинского, Жуковского, Авиаторов, Пилотов, Покрышкина, Тэкки Одулока, им. Христофора Максимова, Широких-Полянского, Шевченко, Студенческая, Нагорная в мкр. Птицефабрика, Николаева в с. Тулагино, Советская, Заводская, Интернациональная и Олега Кошевого в мкр. Марха, а также на улице им. Сидора Алексеева в с. Хатассы. Благоустройство автомобильных дорог ведется на Окружном шоссе.

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Строительство и ремонт грунтовых дорог с переходным типом покрытия завершены на всех 6 объектах – подъездные дороги к кварталам для многодетных семей в селах Табага и Тулагино, улицы Ойунского и Сидора Алексеева в с. Хатассы, Иосифа Николаева в мкр. Тускул и Объездная в мкр. Кангалассы. Общая протяженность строительства грунтовых дорог на территории города Якутска составляет 10,694 км.

Подрядчиками дорожных работ городской агломерации «город Якутск» являются АО «РИК Автодор», ООО «Дорстрой», ООО «Инвестдорстрой», ООО «Туймаада», ООО «Сельдорстрой», ООО «Альянс 2005», ООО ДРСУ «Сэттэ», ПАО «Дорисс».

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог на территории г. Якутска в 2021 году достигли исторически рекордных объемов. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в г. Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог в городской агломерации.