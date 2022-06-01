50 картин из Третьяковской галереи привезла в Якутск Зельфира Трегулова

Сегодня, 1 июня, в Национальном художественном музее Якутии торжественно открыли выставку «Сокровища Третьяковской галереи», которая проводится в рамках празднования 100-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

На выставке представлены 56 произведений Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», из них 50 – работ по живописи и 6 — скульптур. Это портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые картины, многие из которых знакомы всем с детских лет. Представленные на выставке художественные произведения – образцы классического русского и советского искусства.

На торжественном открытии выставки принял участие глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня для нашей культуры поистине исторический день – в третий раз в 100 лет Третьяковская галерея показывает жителям республики свои шедевры. Выставка «Сокровища Третьяковской галереи», приуроченная к 100-летию образования Якутской АССР, по наполнению одна из самых выдающихся, которые когда-либо проходили на территории нашей республики. Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Исмаиловне Трегуловой, коллективу галереи, работникам Национального художественного музея Якутии и всем тем, кто принимал участие в подготовке и организации этого мероприятия. Уверен, что выставку, которая даст импульс развитию музейного дела и изобразительного искусства в регионе, посетят тысячи людей, чтобы приобщиться к высокому искусству», — сказал в приветственном слове Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил, что в 20-е годы прошлого столетия по инициативе Платона Ойунского и Анемподиста Софронова была проведена работа по созданию в Якутии художественной галереи. Так, в 1928 году состоялось историческое событие: из фондов Государственной Третьяковской галереи республике были переданы 27 живописных полотен, которые составили основу собрания Национального художественного музея Якутии. Айсен Николаев подчеркнул, что это показатель того, что еще в то время понимали важность искусства в росте духовности населения.

На торжественном открытии выставки выступила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Сейчас в этом пространстве объединены национальная культура Якутии и лучшее, что создано русским искусством в 19-м и 20-м веках. Эта выставка составляет произведения, снятые из постоянных экспозиций Третьяковской галереи. Мы постарались представить здесь самых известных художников, самые важные произведения, созданные на протяжении почти 150 лет», — сказала Зельфира Исмаиловна.

Она выразила благодарность правительству республики, сотрудникам Национального художественного музея Якутии и лично главе региона Айсену Николаеву за большую работу по созданию всех требуемых условий для проведения выставки такого уровня. Зельфира Трегулова пожелала, чтобы выставка «Сокровища Третьяковской галереи» стала одним из ярких моментов празднования 100-летия республики.

Генеральный директор Национального художественного музея республики Влада Тимофеева в своем выступлении отметила, что эта выставка является большим подарком для якутян в юбилейный год республики.

Чести разрезать символическую ленту на открытии выставки удостоены воспитанница Центра музейной педагогики и детского творчества Национального художественного музея РС(Я) Валентина Федорова, студенты Якутского художественного училища имени Петра Романова – Анастасия Скрыбыкина, обладательница золотой медали в номинации «Изобразительное искусство», и Василий Николаев, обладатель серебряной медали в номинации «Художественные ремесла» XXI молодежных Дельфийских игр России в 2022 г.