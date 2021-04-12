12.04.2021
17:19
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Красота & Здоровье

В Якутске около трехсот человек получили «весенние» травмы

С наступлением сезона холодов и гололедицы на дорогах граждане подвергаются ежедневному риску получения так называемых «весенних» травм. Врачи-травматологи напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет их избежать.

Резкая смена температурного режима и образовавшийся на дорогах гололед часто являются причиной серьезных травм.

Результаты падений разные: от ушибов и вывихов до переломов и черепно-мозговых травм. За прошлую неделю, с 5 по 11 апреля текущего года в травмпункт республиканской больницы №2, за экстренной медицинской помощью обратились 614 пострадавших, из них 296 уличные травмы.

Фото: Пресс-служба РБ №2-ЦЭМП
Источник: Пресс-служба РБ №2-ЦЭМП
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