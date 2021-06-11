В Якутске идут работы над ошибками

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации по ремонту дорог города Якутска устраняют дефекты и недостатки, выявленные заказчиком МКУ «Главстрой».

На сегодня работы по гарантийным обязательствам ведутся на улицах Петра Алексеева, Жорницкого, Кеши Алексеева, Ларионова, Суоруна Омоллоона, кольцевой развязке «Гимеин», перекрестке на пересечении улиц Пояркова-Курашова.

Работы по устранению дефектов проводятся подрядными организациями СУ-5 ПАО «Дорисс», ООО «Сахатрасстрой», ООО «Севердорстрой» и ООО «Сельдорстрой».

На объектах ул. Жорницкого и ул. Петра Алексеева подрядчик СУ-5 ПАО «Дорисс» проводит перекладку тротуарных плит.

ООО «Сахатрасстрой» устраняет просадки покрытия дорожного основания и тротуаров на улице Кеши Алексеева. Подрядчик планирует завершить работы на данном объекте в эти выходные и со следующей недели приступить к работам по выполнению гарантийных обязательств на улицах Автодорожная, Красильникова, Чайковского и в переулке Иваны Арбиты. По всем участкам проведены работы по санации трещин.

На ул. Ларионова этим же подрядчиком устранены просадки на примыканиях, восстановлен тротуар, восстановлена кромка велосипедной дорожки, выполнены санация трещин и ремонт на съездах. Далее предстоит уборка строительного мусора и заделка выбоин на основной дороге.

На ул. Суоруна Омоллоона ведется работа по восстановлению покрытия на велосипедной дорожке, завершены санация трещин, профилировка откосов, ремонт покрытия на съезде, устранение просадки полотна проезжей части.

ООО «Севердорстрой» в эти дни устанавливает бортовые камни на кольцевой развязке «Гимеин». В выходные подрядчик планирует укрепить их бетоном, затем перейдёт к устранению других замечаний — просадки тротуара, асфальтобетона, к уборке мусора.

На пересечении улиц Пояркова-Курашова ООО «Сельдорстрой» заделывает просадку дорожного полотна.

По информации МКУ «Главстрой» устранение замечаний по всем объектам 2020 года планируется до середины июля. Это улицы Курашова, Петровского, Свердлова, Орджоникидзе, Три Сосны, Губина, Автодорожная, Кеши Алексеева, Чайковского, Лонгинова, Жорницкого, Петра Алексеева, Пилотов, Красильникова, Хоринская, переулок Иваны Арбиты, перекрестки на пересечении улиц Пояркова-Курашова, Пояркова-Петра Алексеева, кольцевая развязка «ГИМЕИН», Хатын-Юряхское шоссе, а также улицы Экспериментальная, Якова Петерса, Газовиков и Школьная в мкр. Марха.

Напомним, на все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования.

С 2019 года город Якутск участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который в этом годы переименован на «Безопасные качественные дороги». В 2020 году в рамках национального проекта «БКАД» в городе Якутске проводился масштабный капитальный ремонт, строительство, ремонт и реконструкция 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километров. 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составил 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в 2019 году.

В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории г. Якутска в 2021 году вошли 44 объекта общей протяженностью 58 км. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.