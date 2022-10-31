В Якутии завершается выдача 200 тысяч рублей семьям мобилизованных

Завершается выдача 200 тысяч рублей семьям мобилизованных в Якутии, сообщает тгк КП_Якутия. Семьям мобилизованных, еще не получившим положенную выплату, денежные средства поступят сегодня-завтра. Вице-премьер Ольга Балабкина уточнила, что с выплатой некоторым семьям может произойти небольшая задержка.

«Жизнь далека от установленных формальных правил. Так, есть случаи, когда относительно одного мобилизованного-военнослужащего подаётся несколько заявлений от всех членов его семьи; когда у мобилизованного отсутствуют члены семьи, имеющие право на получение выплаты; когда родители мобилизованного проживают за пределами республики и не могут написать заявление на оказание такой помощи»,– пояснила зампред Ольга Балабкина, сообщает тгк Балабкина Бриф.