31.10.2022
19:42
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Якутия

В Якутии завершается выдача 200 тысяч рублей семьям мобилизованных

Завершается выдача 200 тысяч рублей семьям мобилизованных в Якутии, сообщает тгк КП_Якутия. Семьям мобилизованных, еще не получившим положенную выплату, денежные средства поступят сегодня-завтра. Вице-премьер Ольга Балабкина уточнила, что с выплатой некоторым семьям может произойти небольшая задержка.

  «Жизнь далека от установленных формальных правил. Так, есть случаи, когда относительно одного мобилизованного-военнослужащего подаётся несколько заявлений от всех членов его семьи; когда у мобилизованного отсутствуют члены семьи, имеющие право на получение выплаты; когда родители мобилизованного проживают за пределами республики и не могут написать заявление на оказание такой помощи»,– пояснила зампред Ольга Балабкина, сообщает тгк Балабкина Бриф.

Фото: тгк Балабкина Бриф
Источник: Телеграм

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