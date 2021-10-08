В Якутии стартует Всероссийский профориентационный урок для школьников

Проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Уже второй год региональным оператором проекта в Якутии является АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)».

В этом году проект имеет два контура: открытый и закрытый. В открытом контуре принять участие может каждый желающий. В нём представлены следующие разделы: «Примерочная профессий», «Для родителей», «Профессии будущего», популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах.

Закрытый контур доступен только для зарегистрированных на платформе школ и их учеников 6–11 классов. У них будет уникальная возможность пройти диагностику, получить рекомендации, посетить профориентационный урок, а также мультимедийную выставку с профессиональной пробой.

Для реализации проекта на территории Республики Саха (Якутия) были отобраны 51 педагог-навигатор, ответственные за профориентационную работу в школах города Якутска и пяти районов республики.

В рамках проекта все педагоги-навигаторы проходят обучение и повышение квалификации на платформе проекта. В ходе обучения каждый педагог-навигатор готовится к проведению профориентационных уроков, которые стартуют в школах, участвующих в проекте, с 7 по 20 октября. Профориентационные уроки нацелены на знакомство детей с миром профессий. По итогам уроков школьники смогут распознать свои интересы, понять какие способности могут им пригодиться в освоении профессий, а также узнают много интересного и полезного о выборе карьерного пути.

Старт профориентационных уроков ознаменует начало работы проекта в школах, а в будущем школьников ждут не менее увлекательные этапы проекта «Билет в будущее».

Информационная справка:

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов.

Алина Леликова (79370674242) – региональный пресс-секретарь проекта «Билет в будущее» в Дальневосточном ФО

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