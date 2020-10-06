В Якутии откроется заповедник «Медвежьи острова»

Об этом Сахамин Афанасьев сообщил на встрече с представителем Минприроды России Алексеем Григорьевым

Сегодня министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ встретился с директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Алексеем ГРИГОРЬЕВЫМ.

Напомним, в Якутске с рабочим визитом находится рабочая группа во главе с председателем комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая НИКОЛАЕВА.

В ходе рабочего совещания Сахамин Афанасьев доложил о реализации национального проекта «Экология» в республике и сохранении биоразнообразия.

— Основным достижением считаю то, что за последние годы Правительства РС(Я) и РФ сумели значительно укрепить заповедную систему путем создания национальных парков «Ленские столбы», «Кыталык» и «Медвежьи острова», в которых появились новые рабочие места, увеличилось финансирование, улучшилась материально-техническая база», — сказал министр.

Сахамин Афанасьев ярким примером взаимодействия назвал национальный парк «Ленские столбы», в котором увеличилась штатная численность до 63 человек.

«Если раньше на содержание парка с регионального бюджета предусматривали 17 миллионов рублей, сейчас эта цифра увеличилась в разы. Второй проект, который мы с вами реализовали, это природный заказник «Новосибирские острова». В этом году создан национальный парк «Кыталык», второй национальный парк в республике. В настоящее время идет проектирование заказников «Лаптевоморский» и «Большое Токко».

Кроме того, Сахамин Афанасьев рассказал о создании «Медвежьи острова».

«Это также новый заповедник, реализованный в рамках нацпроекта «Экология». Он уже начинает свою работу, создан штат в количестве 20 человек, получено финансирование, доставлена техника. Мы очень рады, что в составе ООПТ республики, появились федеральные ООПТ со штатами, с финансированием. За последние два года в республике созданы 128 рабочих места, взят курс на материальное усиление охраны указанных территорий. Это, несомненно, укрепляет заповедные систему Якутии и России» — подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь, представитель Минприроды России Алексей Григорьев поблагодарил за работу, которую проводит республика по созданию новых ООПТ федерального значения.

«Действительно, проведена большая и кропотливая работа. Видна помощь со стороны республики, непросто так отдает эти земли на федеральное ведение, а именно помогает нам создавать и укреплять. В настоящее время на стадии согласования находятся проекты новых заказников «Лаптевоморский» и «Большое Токко», — отметил он.

Алексей Григорьев также остановился на вопросе передачи управления Национальным парком «Кыталык». Отметим, что сейчас полномочия по управлению парком возложены на заповедник «Остров Врангеля», который находится на территории Чукотского автономного округа.

«Конечно, мы понимаем, что это очень неудобно и затрудняет проведение работ. Обещаю, что к 1 января этот вопрос решится. Скорее всего, полномочия по управлению будут переданы либо нацпарку «Ленские столбы», либо заповеднику «Усть-Ленский»», — подытожил он.

В работе совещания в режиме видеоконференции также приняли участие руководитель Национального парка «Ленские столбы» Аркадий СЕМЕНОВ, директора федеральных заповедников «Олекминский» Эдуард ГАБЫШЕВ, «Усть-Ленский» Александр ДЬЯЧКОВСКИЙ и руководитель Дирекции биологических ресурсов Минэкологии Якутии Яков СИВЦЕВ.