В Якутии от ковида привились 76,49% взрослых

По данным на 19 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76,49% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,05%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Нерюнгринский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Нижнеколымский район — 99,70

3. Среднеколымский район — 97,78

4. Жиганский район — 96,62

5. Момский район — 96,52

6. Верхнеколымский район — 94,21

7. Абыйский район — 87,70

8. Ленский район — 86,96

9. Оленекский район — 86,73

10. Усть-Янский район — 86,08

11. Оймяконский район — 83,00

12. Алданский район — 81,65

13. Нюрбинский район — 81,57

14. Усть-Майский район — 79,92

15. Анабарский район — 79,21

16. Якутск — 79,05

17. Вилюйский район — 78,35

18. Хангаласский район — 78,05

19. Верхоянский район — 77,81

20. Булунский район — 76,74

21. Мегино-Кангаласский район — 75,46

22. Сунтарский район — 75,20

23. Таттинский район — 74,67

24. Эвено-Бытантайский район — 74,66

25. Томпонский район — 74,45

26. Горный район — 74,29

27. Кобяйский район — 73,99

28. Олекминский район — 72,64

29. Усть-Алданский район — 71,80

30. Амгинский район — 68,93

31. Мирнинский район — 68,24

32. Нерюнгринский район — 68,04

33. Верхневилюйский район — 67,90

34. Намский район — 65,37

35. Чурапчинский район — 60,79.