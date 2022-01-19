19.01.2022
20:36
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Коронавирус

В Якутии от ковида привились 76,49% взрослых

По данным на 19 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76,49% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,05%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Нерюнгринский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Нижнеколымский район — 99,70

3.         Среднеколымский район — 97,78

4.         Жиганский район — 96,62

5.         Момский район — 96,52

6.         Верхнеколымский район — 94,21

7.         Абыйский район — 87,70

8.         Ленский район — 86,96

9.         Оленекский район — 86,73

10.       Усть-Янский район — 86,08

11.       Оймяконский район — 83,00

12.       Алданский район — 81,65

13.       Нюрбинский район — 81,57

14.       Усть-Майский район — 79,92

15.       Анабарский район — 79,21

16.       Якутск — 79,05

17.       Вилюйский район — 78,35

18.       Хангаласский район — 78,05

19.       Верхоянский район — 77,81

20.       Булунский район — 76,74

21.       Мегино-Кангаласский район — 75,46

22.       Сунтарский район — 75,20

23.       Таттинский район — 74,67

24.       Эвено-Бытантайский район — 74,66

25.       Томпонский район — 74,45

26.       Горный район — 74,29

27.       Кобяйский район — 73,99

28.       Олекминский район — 72,64

29.       Усть-Алданский район — 71,80

30.       Амгинский район — 68,93

31.       Мирнинский район — 68,24

32.       Нерюнгринский район — 68,04

33.       Верхневилюйский район — 67,90

34.       Намский район — 65,37

35.       Чурапчинский район — 60,79.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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