В Якутии от ковида привились 76,49% взрослых
По данным на 19 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76,49% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,05%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Нерюнгринский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Нижнеколымский район — 99,70
3. Среднеколымский район — 97,78
4. Жиганский район — 96,62
5. Момский район — 96,52
6. Верхнеколымский район — 94,21
7. Абыйский район — 87,70
8. Ленский район — 86,96
9. Оленекский район — 86,73
10. Усть-Янский район — 86,08
11. Оймяконский район — 83,00
12. Алданский район — 81,65
13. Нюрбинский район — 81,57
14. Усть-Майский район — 79,92
15. Анабарский район — 79,21
16. Якутск — 79,05
17. Вилюйский район — 78,35
18. Хангаласский район — 78,05
19. Верхоянский район — 77,81
20. Булунский район — 76,74
21. Мегино-Кангаласский район — 75,46
22. Сунтарский район — 75,20
23. Таттинский район — 74,67
24. Эвено-Бытантайский район — 74,66
25. Томпонский район — 74,45
26. Горный район — 74,29
27. Кобяйский район — 73,99
28. Олекминский район — 72,64
29. Усть-Алданский район — 71,80
30. Амгинский район — 68,93
31. Мирнинский район — 68,24
32. Нерюнгринский район — 68,04
33. Верхневилюйский район — 67,90
34. Намский район — 65,37
35. Чурапчинский район — 60,79.
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