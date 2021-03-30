В Якутии хотят решать вопросы занятости дистанционно

Общественное обсуждение состоялось 30 марта в режиме видеоконференции

Ранее законопроект рассмотрели на заседаниях фракции партии в Госсобрании Ил (Тумэн), постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, и в Парламенте.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Закон по нескольким направлениям:

для развития механизма оказания госуслуг в области содействия занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы;

регулирование особенностей взаимодействия работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме;

закрепление обязанности центров занятости осуществлять регистрацию граждан в ЕСИА в целях возможности подачи заявления с использованием единой цифровой платформы (при отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи).

И/о председателя Госкомитета РС (Я) по занятости населения Елена Калашникова отметила, что проект федерального закона, внесенного депутатами Госдумы, направлен на эффективность развития служб занятости населения, поскольку «пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь, и службы занятости перешли на дистанционную работу. Была проведена работа по регистрации работодателей – всего 6714 единиц», — сказала Елена Виссарионовна, отметив, что предложения о внесении дополнений в закон о занятости обоснованы. «Это предложения сформировать единый федеральный стандарт в связи с переводом госуслуг в электронный формат, разделение граждан в зависимости от мотивации трудоустройства с учетом реальной необходимости, содействие предпринимательской инициативе безработных, уточнение условий социальных выплат, пособий и стипендий и повышение ответственности граждан, состоящих на учете по безработице».

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова отметила важность законопроекта, который сегодня активно обсуждается на площадках партии «Единая Россия». Законопроект нацелен на полное восстановление рынка труда до конца 2021 года. «Актуальность изменений связана с развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг. Кроме этого – с задачами комплексной модернизации государственной службы занятости. К ним относятся формирование единых требований к порядку предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения на основе единой цифровой платформы, единой системы мониторинга, управление качеством деятельности органов службы занятости по единым стандартам», — подчеркнула депутат.

Председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров отметил важность и необходимость законопроекта, согласно которому появится больше он-лайн услуг, улучшатся сервисы служб и появятся новые направления в сфере занятости, вырастет эффективность работы, урегулируются спорные моменты. «Мы хотим внести предложение по пункту 5 статьи 1, который говорит о предоставлении места работы молодым людям от 18 до 20 лет, имеющих среднее профобразование и ищущих работу впервые. В Якутии пока нет таких обращений. Поэтому предлагаем повысить возрастной ценз с 18 до 23 лет», — сообщил Владимир Ильич.

Предложение Владимира Чичигинарова поддержала руководитель фракции в парламенте Антонина Григорьева: «Допустим, в медколледже студенты у нас учатся 4 года, окончив школу в 18 лет. Или ребята поступают после армии. И до 20 лет они никак не могут закончить свое обучение. Поэтому повышение до 23 лет целесообразно».

Председатель Федерации профосюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев сказал о том, что благодаря этому закону «мы будем четко видеть скрытую безработицу – когда на единой платформе будут зарегистрированы все безработные».

Галина Данчикова отметила, что срок предложений установлен до 7 апреля 2021 года, и поправки партии «Единая Россия» направлены на совершенствование сферы занятости, ее максимальную цифровизацию. «Это особенно важно, учитывая полученный опыт в результате пандемии. Большинство вопросов можно будет решать дистанционно. Это сэкономит гражданам время и силы. Обсуждаемые сегодня в регионах изменения в закон о занятости – первый шаг на пути модернизации законодательных норм по этому важному вопросу. «Единая Россия» вместе с представителями социального партнерства, работодателями и работниками отраслевых комплексов начала работу над совершенствованием системы занятости населения, которая отвечает современным реалиями», — сказала в завершении своего выступления Галина Данчикова.