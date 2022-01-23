23.01.2022
10:13
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Коронавирус

В Якутии число зараженных тревожно нарастает

На 23.01.2022 г. выявлено 1007 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 775 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район — 40 случаев,
  • Алданский, Хангаласский районы по 34 случая,
  • Нерюнгринский район – 19 случаев,
  • Томпонский район – 18 случаев,
  • Мирнинский район – 16 случаев,
  • Намский, Таттинский районы по 12 случаев,
  • Усть-Алданский район — 10 случаев,
  • Олекминский район – 6 случаев,
  • Нюрбинский Усть-Майский районы по 5 случаев,
  • Оймяконский район – 4 случая,
  • Среднеколымский район – 3 случая,
  • Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Ленский, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая.
    За сутки лабораториями республики проведено 8110 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 878 861 тест.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/balabkinaov
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