В Томпонском улусе модернизируют объекты теплоснабжения

В Томпонском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)» в течение трех лет планируется построить три объекта теплоснабжения. Реализацию мероприятий по инвестиционной и ремонтной программе в районе проверил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев.

В поселке Джебарики-Хая рабочая группа под его руководством посетила угольный разрез и проинспектировала котельные «Центральная» и «Дружба», которые реконструировали со строительством новых тепловых сетей с целью оптимизации неэффективного объекта «Промотопительная». Важно отметить, что проведенные мероприятия уже экономически себя оправдали, и теплоисточники надежно отработали в прошлом сезоне.

Напомним, с закрытием котельной «Промотопительная» в предприятии завершена эксплуатация механизированных котельных, построенных в 70-е и 80-е годы прошлого века.

По инвестиционной программе предприятия при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в поселке Хандыга в 2023-2024 запланировано строительство новой котельной «Звезда» мощностью 21 МВт. На месте строительства объекта Виталий Чикачев проинформировал, что котельная заменит три аварийные котельные: «РИК», «ПМК» и «Квартал В», а также благоприятно скажется на экологической обстановке. Далее рабочая группа осмотрела канализационно-очистные сооружения, где филиал проводит ремонтные мероприятия.

В селе Мегино-Алдан при участии глав района и наслега проведена встреча с населением. Здесь отмечено, что в этом году будет завершено проектирование новой котельной «Мегино-Алдан — 1», к которой планируется подключить социальные объекты и жилые дома. Виталий Чикачев с коллегами также проверили ход подготовительных работ под строительство новой котельной в селе Крест-Хальджай мощностью 8 МВт. Объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.