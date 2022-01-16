В селе Колымское восстановлено энергоснабжение

Сегодня, 16 января энергетики завершили срочные ремонтные работы на оборудовании сельской дизельной электростанции. В Колымское Нижнеколымского улуса оперативно выехала группа специалистов вместе с главным инженером Нижнеколымского филиала «Сахаэнерго» Ярославом БАНДЕРОВЫМ. В соответствии с регламентом во время ремонтно-восстановительных работ был введен режим ограниченной подачи электроэнергии, что необходимо для поочерёдного подключения потребителей.

Источник: Пресс-служба АО "Сахаэнерго"

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх