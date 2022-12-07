В подарок музею Якутска — мамин памятный платок

О маме в Год матери

В сентябре, накануне Дня города Якутска, недавно созданный музей истории города пополнился уникальным экспонатом, нашей семейной реликвией – шелковым платком, выпущенным в 1972 году к 50-летию ЯАССР и принадлежавшим нашей маме – Галине Иннокентьевне Петровой (Ефремовой), 1935 г.р., уроженке г. Якутска. Так совпало, что 2022 год в Якутии был провозглашен Годом матери.

Полвека назад мама работала библиографом в Национальной библиотеке им. Пушкина. Этот красивый, яркий платок с якутскими узорами и надписями был вручен маме за ее волонтерскую работу по проведению экскурсий по г. Якутску для гостей и жителей нашей любимой столицы в юбилейном 1972 г.

После успешного окончания Московского института культуры Галина Ефремова приехала работать в свой родной Якутск, где в 1961 г. вышла замуж за талантливого архитектора Вячеслава Семеновича Петрова, с которым познакомилась во время учебы в Москве. Наши родители были одной из самых красивых пар г. Якутска, их свадебное фото долгое время украшало фотосалон на проспекте Ленина.

В этом счастливом браке родились трое детей я, старшая дочь, и два сына Игорь и Вячеслав.

Отец моей мамы, Иннокентий Мартынович Ефремов, уроженец Хангаласского (Орджоникидзевского) улуса, происходил из якутского рода, а мать (наша бабушка) – Мария Павловна Корякина была русской из Амгинского улуса. Прадедушка нашей мамы Михаил Иванович Корякин был известным в Амге купцом 2 гильдии, меценатом, а его сын Павел Михайлович Корякин – дедушка моей мамы женился на дочери священника Стефана Лонгинова.

Жили они в центре Якутска на территории Старого города и приняли большое участие в воспитании внучки Гали в дошкольном возрасте. В годы второй мировой войны наша мама пошла в только что построенную школу № 8 г. Якутска, в которой впоследствии учились и мы – дети, а также внучка, ставшая продолжателем школьной династии.

Я очень горжусь мамой, она была высокодуховным и интеллектуальным человеком, приучила нас к чтению книг, к различным творческим занятиям, привила разнообразные хобби. Она не только всецело поддерживала наши увлечения, но и сама занималась рукоделием, коллекционировала значки, календари, а также миниатюрные вазочки из разных стран и антикварный фарфор.

Часто по выходным мы собирались всей семьей – Галина Иннокентьевна жарила замечательные пирожки из дрожжевого теста с разными начинками, беляши с мясом и луком или запекала рыбный пирог, на десерт внуков ждала сладкая выпечка.

Всегда на столе был винегрет из домашней квашеной капусты, её совместная заготовка долгие годы являлась семейной традицией. В октябре покупали мешками капусту, чистили дачную морковь. Папа занимался шинковкой капусты, мы с мамой резали морковь, добавляли в капусту зонтики дачного укропа, братья выкладывали и утрамбовывали все ингредиенты в деревянной кадке.

Каждый год мы выезжали по ягоды и грибы. Собирали всей семьей, однако основной труд по обработке урожая и заготовке запасов ложился на мамины плечи. Зато всю зиму родных и гостей неизменно радовали её фирменные соленые грузди и маринованные маслята.

Вообще, наша мама была отличной хозяйкой. Казалось, что она легко справляется домашними заботами и ежедневной готовкой. Удивительно, как она всё успевала, работая с утра до вечера. Тогда я воспринимала это как обыденность и не ценила, но только спустя годы поняла, какой это самоотверженный труд и подвиг, каждый день стоять у плиты, поддерживать чистоту и порядок в доме. Это сейчас есть службы доставки, кулинария, общепит, клининг. В 60-е и 70-е годы прошлого века большинства таких сервисов попросту не существовало.

Вот уже восемь лет назад, 21 декабря 2014 года, от тяжелой болезни ушла от нас наша любимая мама – Галина Иннокентьевна Петрова, уроженка и патриотка родного Якутска, ветеран труда и тыла (из поколения детей войны), прожившая свою жизнь во благо процветания своей родины и нашей семьи. Я бесконечно благодарна маме за ее мудрое воспитание нас, детей и внуков, и особенно за поддержку моей семьи. После смерти в 2004 г. нашего любимого папы и дедушки, заслуженного архитектора Якутии Вячеслава Семеновича Петрова, мама переехала ко мне в Москву и помогала мне с воспитанием сына, рано осиротевшего в связи со скоропостижной кончиной в 2002 г. моего мужа Николая Охлопкова.

Пережив на собственном опыте всю тяжесть утраты любимого человека, я как могла поддерживала маму и старалась отвлечь её от переживаний. Мы путешествовали – съездили вместе с мамой в Китай в санаторий «Золотой камень», посетили города и озера Швейцарии, осмотрели все достопримечательности Вены, встречали Новый год в Беларуси. Ежегодно мама отдыхала и проходила лечение в санаториях Подмосковья, в том числе неоднократно в ее любимом санатории «Бэс Чагда». За время жизни в Москве мама активно участвовала в мероприятиях якутской диаспоры и сформировала тесный круг общения с некоторыми её участниками. До сих пор я дружу и с радостью встречаюсь с замечательными подругами моей мамы: Надеждой Леонидовной Винокуровой, Ией Михайловной Колмогоровой, Ульяной Ивановной Томской, Клавдией Михайловной Бурнашовой.

Я постоянно чувствую мамину необыкновенную любовь, покровительство, защиту. Она как мой надежный ангел-хранитель. Это, а не материальные вещи, и есть самое главное наследство, которое мы получаем от наших мам – воспоминания о золотом и счастливом детстве, духовная связь, уважение к традициям и бесконечная любовь к друг другу. Уверена, если бы мама была сейчас жива, она с радостью бы сделала этот подарок городу.

Пусть этот юбилейный платок «50 лет ЯАССР», переданный музею истории г. Якутска в Год матери, будет доброй и красивой памятью о самом главном человеке для нас, детей, о нашей неповторимой и любимой маме – Галине Иннокентьевне Петровой!